Клубы Премьер-лиги Азербайджана получили более 2,6 миллиона манатов по новой системе выплат - ФОТО

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) перечислила клубам 2 миллиона 610 тысяч манатов в рамках нового механизма поощрения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ПФЛ, выплаты были произведены в рамках системы бонусного фонда, впервые примененной в азербайджанском футболе.

Согласно решению Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), бонусный фонд был сформирован за счет сборов, уплаченных за легионеров, включенных в заявочные листы клубов Премьер-лиги. Средства распределили между клубами на основе количества минут, сыгранных местными футболистами.

В течение сезона ПФЛ провела соответствующие расчеты, проанализировала все показатели и определила итоговые суммы в соответствии с критериями, утвержденными Исполкомом АФФА. Хотя минимальный объем бонусного фонда был установлен на уровне 1 миллиона манатов, в итоге клубам перечислили 2 миллиона 610 тысяч.

Первое место в итоговом распределении заняла "Габала". Как сообщалось ранее, клуб дополнительно получил специальный бонус в размере 50 тысяч манатов.

Ожидается, что новый механизм поможет укрепить финансовую устойчивость клубов, упростит формирование бюджетов на следующий сезон, а также станет дополнительным стимулом для развития местных футболистов и азербайджанского футбола в целом.