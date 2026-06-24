Тренер бывшего клуба Клисмана оценил перспективы новичка "Нефтчи"

Бразильский специалист Данилдо Ассиоли, долгое время выступавший в Азербайджане, а ныне работающий в португальской "Санта-Кларе", поделился мнением о новичке "Нефтчи" Густаво Клисмане.

Главный тренер второй команды португальского клуба хорошо знаком азербайджанскому болельщику по выступлениям за "Интер" Баку, за который он играл в 2008–2012 годах, провел 81 матч и забил 6 мячей. Ассиоли высоко оценил игровые качества бразильского полузащитника, недавно пополнившего состав бакинцев. По словам Ассиоли, Клисман отличается универсализмом и способен закрывать сразу несколько позиций.

"Клисман - отличный профессионал и очень разноплановый футболист. Он может играть на позициях "восьмерки" и "десятки", а при необходимости действовать и на флангах. У него хорошая техника, качественный пас, он умеет принимать правильные решения, обладает скоростью, грамотно открывается и очень интенсивно действует на поле. Это игрок, который всегда выкладывается на тренировках, готов учиться и помогать команде. Думаю, "Нефтчи" подписал футболиста, который может серьезно помочь команде добиваться успеха", - цитирует Ассиоли sportal.az.

Тренер также рассказал, что общался с Клисманом перед его переездом в Азербайджан. По его словам, полузащитник остался впечатлен структурой "Нефтчи".

"Да, до его переезда в Азербайджан мы разговаривали. Он был впечатлен структурой "Нефтчи". Не у каждого клуба в Португалии есть такая организованная система. В прошлом году я сам приезжал туда по приглашению моего друга Самира Абасова, чтобы посетить тренировочный центр, и был приятно удивлен. Клисман это понимает и будет стараться сделать так, чтобы этот шанс стал для него успешным", - отметил Ассиоли.

Отвечая на вопрос о перспективах новичка в "Нефтчи", бразилец подчеркнул, что Клисман способен стать важной фигурой в команде.

"Как человек Клисман вне поля очень спокойный, но при этом он позитивный и всегда с улыбкой. Уверен, что адаптация пройдет легко. Мне особенно нравится его профиль на поле: он полностью отдается игре, одинаково полезен как в атаке, так и в обороне и умеет находить партнеров последним пасом. У меня нет сомнений, что он построит хорошую карьеру в "Нефтчи", - сказал специалист.

Ассиоли также высказался о том, почему португальское направление остается привлекательным для азербайджанских клубов.

"Думаю, португальский рынок привлекателен прежде всего разнообразием предложений. Здесь есть игроки из самых разных футбольных контекстов, а федерация очень серьезно вкладывается в подготовку тренеров. Все это вместе способствует росту уровня футбола", - подчеркнул он.

Кроме того, бразильский тренер прокомментировал работу Жорже Кашкильи в "Имишли". По его словам, португалец сумел справиться с непростой задачей и стабилизировать команду в ее дебютном сезоне в Премьер-лиге.

"Я знаю работу господина Кашкильи. Еще когда сам играл в футбол, мы были соперниками. У него была очень непростая задача - придать "Имишли" стабильность, и он справился с ней с большим достоинством. Желаю ему больших успехов и в новом сезоне", - отметил Ассиоли.

В завершение Ассиоли признался, что хотел бы однажды вернуться в азербайджанский футбол уже в качестве тренера.

"Да, у меня есть желание вернуться в азербайджанский футбол. В качестве главного тренера или помощника - такой вариант я вполне допускаю. Я недавно завершил обучение на лицензию UEFA Pro, и если поступит приглашение от одного из азербайджанских клубов, с большим удовольствием его рассмотрю. Во времена работы Фернанду Сантуша в сборной Азербайджана присоединиться к его штабу не получилось, но жизнь продолжается", - добавил он.