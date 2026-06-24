В Нахчыване пройдет первый Кубок по мини-футболу

В Нахчыване пройдет турнир за Кубок Нахчыванской Автономной Республики по мини-футболу.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование будет организовано совместно Федерацией мини-футбола Азербайджана (АМФ) и Федерацией футбола Нахчывана (НФФ).

Проведение турнира запланировано на июль-сентябрь 2026 года. Команды, желающие принять участие в соревновании, могут обратиться в Федерацию футбола Нахчывана для прохождения регистрации.

Отмечается, что подробная информация о формате турнира и других организационных вопросах будет предоставлена зарегистрированным участникам.