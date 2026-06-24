24 Июня 2026
RU

В Нахчыване пройдет первый Кубок по мини-футболу

Азербайджанский футбол
Новости
24 Июня 2026 15:14
13
В Нахчыване пройдет первый Кубок по мини-футболу

В Нахчыване пройдет турнир за Кубок Нахчыванской Автономной Республики по мини-футболу.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование будет организовано совместно Федерацией мини-футбола Азербайджана (АМФ) и Федерацией футбола Нахчывана (НФФ).

Проведение турнира запланировано на июль-сентябрь 2026 года. Команды, желающие принять участие в соревновании, могут обратиться в Федерацию футбола Нахчывана для прохождения регистрации.

Отмечается, что подробная информация о формате турнира и других организационных вопросах будет предоставлена зарегистрированным участникам.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тренер бывшего клуба Клисмана оценил перспективы новичка "Нефтчи"
14:37
Азербайджанский футбол

Тренер бывшего клуба Клисмана оценил перспективы новичка "Нефтчи"

Бразильский тренер Данилдо Ассиоли выразил уверенность, что полузащитник сумеет построить хорошую карьеру в бакинском клубе

"Араз-Нахчыван" подписал колумбийского полузащитника
14:21
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" подписал колумбийского полузащитника

Азербайджанский клуб оформил контракт с 21-летним Александро Эррерой по схеме "1+1"

Футболистка сборной Азербайджана рассказала, почему завершила карьеру
14:11
Азербайджанский футбол

Футболистка сборной Азербайджана рассказала, почему завершила карьеру - ФОТО

Экс-капитан национальной команды заявила, что ушла из футбола из-за неуважения и атмосферы внутри сборной

"Сабах" сегодня проведет первый контрольный матч в Австрии
13:56
Азербайджанский футбол

"Сабах" сегодня проведет первый контрольный матч в Австрии

Чемпион Азербайджана в рамках подготовки к новому сезону сыграет с румынской "Университатей"

Клубы Премьер-лиги Азербайджана получили более 2,6 миллиона манатов по новой системе выплат
12:26
Азербайджанский футбол

Клубы Премьер-лиги Азербайджана получили более 2,6 миллиона манатов по новой системе выплат - ФОТО

Средства были распределены в рамках нового бонусного механизма

"Нефтчи" завершил трансфер Педру Маркеша
11:18
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" завершил трансфер Педру Маркеша

Бакинский клуб договорился с португальским нападающим на правах свободного агента

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Месси может вновь сыграть за "Барселону"
21 Июня 17:30
Мировой футбол

Месси может вновь сыграть за "Барселону"

Аргентинец способен провести прощальный матч за каталонский клуб в 2027 году

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

"Реал" готовит предложение по Олисе - Серрано
21 Июня 18:30
Мировой футбол

"Реал" готовит предложение по Олисе - Серрано

"Бавария" намерена поговорить с Олисе после чемпионата мира