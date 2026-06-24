Ушедший из "Нефтчи" Куч вернулся в "Балкани"

Косовский футбольный клуб "Балкани" объявил о возвращении полузащитника сборной Черногории Эдвина Куча.

Как сообщает İdman.Biz, 32-летний футболист ранее выступал за "Нефтчи", который покинул по окончании сезона.

Куч уже играл за "Балкани" с 2019 по 2024 год и стал одной из ключевых фигур самого успешного периода в истории клуба. В составе команды из Сувы-Реки он трижды подряд выиграл чемпионат Косово - в сезонах 2021/22, 2022/23 и 2023/24.

Кроме того, вместе с "Балкани" опытный полузащитник становился обладателем Кубка Косово-2023/24 и Суперкубка страны-2022/23. Он также был одним из важных игроков команды в еврокубках: косовский клуб два сезона подряд выступал в групповом этапе Лиги конференций - в сезонах 2022/23 и 2023/24.

Возвращение Куча оценивается в "Балкани" не только как серьезное усиление средней линии, но и как приход лидера, хорошо знакомого с победным менталитетом команды.

Отметим, что Куч перешел в "Нефтчи" летом 2024 года. В составе "черно-белых" он провел 44 официальных матча и забил один гол.