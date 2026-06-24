"Нефтчи" завершил трансфер Педру Маркеша

Футбольный клуб "Нефтчи" близок к усилению линии атаки португальским форвардом Педру Маркешем.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на кипрское издание Afentiko, переход 28-летнего нападающего в бакинский клуб уже завершен.

Ранее сообщалось, что переговоры между "Нефтчи" и футболистом зашли в тупик из-за финансовых условий. Однако затем ситуация изменилась, и, как утверждает источник, "бело-черные" все же довели сделку до конца.

Отметим, что последним клубом Маркеша был кипрский "Аполлон". В составе команды из Лимасола португальский форвард провел 85 матчей и забил 35 голов.

Поскольку контракт футболиста с кипрским клубом истек, он находится в статусе свободного агента.