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"Араз-Нахчыван" подписал испанского полузащитника

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июня 2026 17:17
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"Араз-Нахчыван" подписал испанского полузащитника

Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" усилил состав испанским полузащитником Альберто Гарсией Фернандесом.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала пресс-служба клуба.

С 26-летним хавбеком подписан контракт сроком на один год.

Фернандес является воспитанником мадридского "Реала". В разные годы он выступал в Испании за "Кастилью", "Фуэнлабраду", UCAM, "Сабадель" и "Райо Махадаонду", а также защищал цвета кипрских клубов "Омония" и "Акритас Хлоракас".

В 2017 году полузащитник провел один матч в составе сборной Испании U19.

Отметим, что ранее "Араз-Нахчыван" продлил контракты с Тарланом Ахмедли, Омаром Булудовым, Славиком Алхасовым, Ибрагимом Пириевым, Ульви Искендеровым, Рашадом Гасановым и Лукой Думанчичем.

İdman.Biz
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