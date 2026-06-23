Экс-форвард "Араз-Нахчывана" ищет новый клуб

Бывший футболист "Араз-Нахчывана" Рамон Мачадо рассказал о ситуации с продолжением карьеры после ухода из клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, бразильский нападающий заявил, что срок его контракта с клубом истек, а новое соглашение ему предложено не было.

По словам Мачадо, травма, полученная в начале прошлого сезона, негативно повлияла на его игру. При этом он отметил, что, несмотря на повреждение, сумел забить несколько мячей.

Форвард подчеркнул, что главной целью команды был выход в еврокубки, однако добиться этого не удалось, и такой итог стал разочарованием для всех.

Он также заявил, что на данный момент не получил ни одного официального предложения по поводу продолжения карьеры. По словам футболиста, пока были только предварительные переговоры, и сейчас он ждет конкретики.

Отметим, что в Азербайджане Мачадо, помимо "Араз-Нахчывана", выступал также за "Габалу".