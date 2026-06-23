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"Пафос" представил игрока молодежной сборной Азербайджана - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июня 2026 14:39
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"Пафос" представил игрока молодежной сборной Азербайджана - ВИДЕО

Кипрский футбольный клуб "Пафос" представил новичка молодежной сборной Азербайджана Мурада Мамедова.

Как сообщает İdman.Biz, клуб опубликовал видео, посвященное переходу футболиста и его первым дням в новой команде.

В опубликованном ролике особое внимание уделено первым впечатлениям Мамедова. В "Пафосе" отметили, что игрок выглядел готовым к новому вызову с самого момента прибытия на базу.

В интервью пресс-службе клуба футболист рассказал, что его любимым игроком является Лионель Месси, которого он назвал "королем мира". Также Мамедов отметил, что его любимый цвет - черный, а любимое блюдо - каралы плов из национальной кухни.

Самым запоминающимся моментом в карьере он назвал дебютный матч против "Шамахы" в чемпионате Азербайджана, в котором сумел отличиться голом. Говоря о времени тренировок, Мамедов признался, что в жаркую погоду предпочитает заниматься по утрам, а при нормальных условиях - по вечерам.

Футболист также объяснил, почему выбрал именно "Пафос". По его словам, он следил за игрой команды еще в прошлом году, ему нравилось выступление клуба, и однажды он сказал отцу, что хотел бы здесь играть. Теперь это желание сбылось.

На новом месте Мамедов будет выступать под 47-м номером. Он рассказал, что этот выбор связан с детскими годами: карьеру начинал защитником под 4-м номером, затем, перейдя на фланг, взял 7-й, а после перехода в основную команду объединил эти числа.

İdman.Biz
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