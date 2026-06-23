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"Шамахы" и "Сумгайыт" сыграют контрольный матч в Габале

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июня 2026 03:00
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"Шамахы" и "Сумгайыт" сыграют контрольный матч в Габале

Азербайджанские футбольные клубы "Шамахы" и "Сумгайыт" проведут товарищеский матч в ходе подготовки к новому сезону.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится 30 июля в Габале.

Контрольный поединок станет частью летнего учебно-тренировочного сбора команд, которые продолжают комплектование составов и подготовку к старту нового сезона Премьер-лиги Азербайджана.

Напомним, что по итогам чемпионата Азербайджана сезона-2025/26 "Сумгайыт" занял седьмое место, набрав 41 очко. "Шамахы" завершил турнир на восьмой позиции с 38 очками.

İdman.Biz
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