Стали известны даты и время начала матчей "Зиря" и "Торпедо" в Лиге конференций

Стало известно расписание матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором азербайджанский "Зиря" встретится с грузинским "Торпедо" из Кутаиси.

Как сообщает İdman.Biz, первая игра двухматчевого противостояния пройдет 8 июля в Сумгайыте на стадионе имени Мехти Гусейнзаде. Начало встречи запланировано на 20:00.

Ответный матч состоится 16 июля в Кутаиси на стадионе "Рамаз Шенгелия". Стартовый свисток также прозвучит в 20:00 по бакинскому времени.

По итогам двух встреч определится команда, которая продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.