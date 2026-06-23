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Стали известны даты и время начала матчей "Зиря" и "Торпедо" в Лиге конференций

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июня 2026 01:23
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Стали известны даты и время начала матчей "Зиря" и "Торпедо" в Лиге конференций

Стало известно расписание матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором азербайджанский "Зиря" встретится с грузинским "Торпедо" из Кутаиси.

Как сообщает İdman.Biz, первая игра двухматчевого противостояния пройдет 8 июля в Сумгайыте на стадионе имени Мехти Гусейнзаде. Начало встречи запланировано на 20:00.

Ответный матч состоится 16 июля в Кутаиси на стадионе "Рамаз Шенгелия". Стартовый свисток также прозвучит в 20:00 по бакинскому времени.

По итогам двух встреч определится команда, которая продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

İdman.Biz
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