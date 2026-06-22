Абдулла Зубир опроверг слухи об уходе из "Карабаха"

Полузащитник футбольного клуба "Карабах" Абдулла Зубир прокомментировал информацию о возможном уходе из команды.

Как сообщает İdman.Biz, 35-летний французский вингер сам опроверг сообщения о том, что может перейти в катарский клуб "Аль-Шахания".

По словам футболиста, информация французского издания L’Équipe не соответствует действительности, а сам он полностью сосредоточен на выступлении за агдамский клуб.

"Я здесь - в "Карабахе". Участвую в подготовительном процессе команды. Буду на сборах в Австрии и сыграю в матчах еврокубков. Одним словом, покидать команду не собираюсь. У меня контракт с этим клубом до июня 2027 года", - заявил Зубир в комментарии sportnet.az.

Напомним, Абдулла Зубир выступает за "Карабах" с 1 июля 2018 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды.