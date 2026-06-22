Агент Эльвина Джафаргулиева: "Вероятность ухода из "Карабаха" по-прежнему сохраняется"

Футболист сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев, несмотря на участие в учебно-тренировочных сборах "Карабаха" в Австрии, по-прежнему может покинуть агдамский клуб.

"Мы стараемся осуществить его трансфер. Клуб "Карабах" тоже не возражает. Эльвин также хочет уйти. Все возможные предложения будут оценены. Если все сложится как надо, Эльвин начнет новый сезон в другой команде, за пределами страны или в Европе. Если же этого не произойдет, если предложения нас не устроят, у него есть контракт, и он останется в клубе", - заявил агент 25-летнего флангового защитника Турал Аскеров report.az.

Аскеров также напомнил, что ранее Джафаргулиев был наказан клубом и потерял право тренироваться с основной командой.

"Эльвин Джафаргулиев был наказан клубом и потерял право тренироваться с основной командой. Затем посчитали, что футболисту правильнее быть в команде. Он может как остаться, так и уйти. Оба варианта возможны. В любом случае лучше, чтобы игрок тренировался и находился в нормальной форме. Не будем забывать, что у Эльвина Джафаргулиева есть действующий контракт с клубом", - отметил агент.

Напомним, в конце сезона-2025/2026 Джафаргулиев был отстранен от основной команды "Карабаха" решением главного тренера Гурбана Гурбанова за нарушение дисциплинарных правил. Позднее агдамский клуб выставил его на трансфер.