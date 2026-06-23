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Ренат Дадашов сделал предложение девушке после семи лет отношений - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июня 2026 13:54
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Ренат Дадашов сделал предложение девушке после семи лет отношений - ФОТО

Футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов оказался в центре внимания из-за событий в личной жизни.

Как сообщает İdman.Biz, нападающий сделал предложение своей девушке Дениз Долунай, с которой состоит в отношениях уже семь лет.

Об этом Дадашов сообщил в своем аккаунте в социальной сети. Судя по опубликованным кадрам, футболист устроил романтическое предложение руки и сердца.

Сообщается, что Дениз Долунай ответила согласием.

Отметим, что за карьеру Дадашов выступал за клубы Германии, Португалии, Англии, Швейцарии и Польши.

İdman.Biz
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