Павол Шафранко: "Не буду скучать по бакинским пробкам"

Бывший капитан "Сабаха" Павол Шафранко прокомментировал уход из бакинского клуба и рассказал, что в настоящее время проходит восстановление после серьезной травмы. Словацкий форвард заявил, что не получил от "Сабаха" предложения о новом контракте, но подчеркнул, что расстается с клубом без обид.

"Я бесконечно благодарен каждому человеку в "Сабахе". Я стал частью истории клуба как капитан. В футболе иногда нормально, когда пути расходятся, и в этот раз произошло именно так. Клуб решил двигаться в другом направлении, и я отношусь к этому с уважением", - приводит слова Шафранко teleqraf.az.

По словам футболиста, сейчас для него приоритетом остается восстановление после тяжелого повреждения.

"Я получил очень серьезную травму. Сейчас моя главная цель - убедиться, что смогу вернуться на поле на 100 процентов готовым и в той форме, которая была до травмы. Поэтому сейчас я нахожусь в Мадриде и прохожу процесс восстановления. Да, у меня есть некоторые предложения, но сейчас все мое внимание сосредоточено на здоровье", - отметил он.

Шафранко также признался, что мечтал сыграть с "Сабахом" в Лиге чемпионов, однако не считает несправедливым то, что покинул клуб перед еврокубковой кампанией.

"Играть в Лиге чемпионов, конечно, моя самая большая мечта. Если это не получилось с "Сабахом", значит, получится с другой командой. Все в руках Бога", - заявил нападающий.

Футболист назвал самым счастливым моментом в бакинском клубе победу в финале Кубка Азербайджана 2025 года, а самым тяжелым - матч 1/8 финала Кубка Азербайджана-2024 против "Туран Товуза", в котором он стал виновником тяжелой травмы Дениса Марандича.

Говоря о жизни в Азербайджане, Шафранко подчеркнул, что Баку навсегда останется для него особенным городом, поскольку именно здесь родилась его дочь.

"Моя дочь родилась в Баку, поэтому этот город для меня очень родной. Все в клубе помогали мне на каждом шагу, и жить здесь было очень легко и комфортно. Мне очень понравилась азербайджанская кухня, особенно ваши кебабы. Единственное, по чему я точно не буду скучать, - это бакинские пробки и водители", - сказал Шафранко.

Напомним, словацкий форвард выступал за "Сабах" на протяжении двух лет и был капитаном команды.