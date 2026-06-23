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ФК "Зиря" подписал контракт с португальским полузащитником Виериньей

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июня 2026 20:44
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ФК "Зиря" подписал контракт с португальским полузащитником Виериньей

Бакинский футбольный клуб "Зиря" усилил свой состав новым легионером.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу столичной команды, клуб заключил соглашение с Да Силвой Таварешем Виейрой (Виеринья). С 29-летним португальским полузащитником подписан контракт сроком на два года.

До перехода в "Зиря" опытный хавбек успел поиграть за ряд европейских клубов. В его послужном списке значатся выступления за "Фейренсе", "Санжоаненсе", "Салгейруш", "Гондомар", "Академику Визеу", "Эшпинью", "Сан-Жуан-де-Вер", "Бейра-Мар", "Олимпиакос" (Никосия).

İdman.Biz
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