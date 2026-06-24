Защитник "Тобола" высоко оценил игру Стаса Покатилова в "Сабахе"

Центральный защитник казахстанского "Тобола" Райан Сенхаджи высоко оценил выступление голкипера "Сабаха" Стаса Покатилова.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ASnews, 29-летний алжирский футболист в интервью рассказал об азербайджанском футболе и "Сабахе". Перешедший этим летом из "Сумгайыта" в "Тобол" Сенхаджи заявил, что Покатилов полностью оправдал себя в бакинском клубе.

По словам защитника, выбор "Сабаха" в пользу казахстанского вратаря не был случайным.

"Если такой серьезный клуб доверился Покатилову, значит, он этого заслуживает. Многие не знают, что руководство "Сабаха" серьезно инвестирует в развитие кадров, инфраструктуру и отношения с болельщиками. У клуба особая аура в Азербайджане", - сказал Сенхаджи.

Он также отметил, что считает Стаса Покатилова одним из сильнейших вратарей чемпионата Азербайджана. По мнению защитника, голкипера "Сабаха" можно поставить в один ряд с вратарем "Карабаха" Матэушем Кохальски.

Отметим, что в минувшем сезоне 33-летний Стас Покатилов стал вместе с "Сабахом" чемпионом Азербайджана и обладателем Кубка страны. В премьер-лиге он провел 30 матчей, в 13 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.