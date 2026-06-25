25 Июня 2026
RU

Легионеры "Карабаха" назвали фаворита чемпионата мира-2026 - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июня 2026 00:45
6
Легионеры "Карабаха" назвали фаворита чемпионата мира-2026

Легионеры азербайджанского футбольного клуба "Карабах" поделились своими прогнозами на чемпионат мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, в опросе CBC Sport приняли участие колумбийский полузащитник Камило Дуран, а также французские футболисты марокканского происхождения Абдулла Зубир и Джали Муаддиб.

Все трое сошлись во мнении, что победителем нынешнего мундиаля станет сборная Франции.

При этом мнения игроков разделились в вопросе о главной сенсации турнира. Дуран считает, что ею станет сборная США, тогда как Зубир и Муаддиб сделали ставку на Марокко.

По-разному футболисты оценили и гонку бомбардиров. Дуран считает главным претендентом на "Золотую бутсу" капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Зубир поставил на форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, а Муаддиб уверен, что лучшим снайпером турнира станет нападающий сборной Англии Харри Кейн.

Говоря о личных симпатиях, Дуран признался, что болеет за сборные Колумбии и Аргентины. Зубир поддерживает Марокко, а Муаддиб, помимо марокканской команды, симпатизирует также сборным Алжира и Франции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сабах" сыграл вничью с румынским клубом на сборе в Австрии
24 Июня 22:07
Азербайджанский футбол

"Сабах" сыграл вничью с румынским клубом на сборе в Австрии - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская команда провела первый контрольный матч межсезонья

"Зиря" расстался с Ровланом Мурадовым
24 Июня 16:58
Азербайджанский футбол

"Зиря" расстался с Ровланом Мурадовым

Контракт с полузащитником расторгнут по взаимному согласию

Миллионная поддержка от АФФА: какой клуб получил самую большую долю? - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Июня 16:14
Азербайджанский футбол

Миллионная поддержка от АФФА: какой клуб получил самую большую долю? - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

"Габала" получила самую крупную выплату по новому механизму поддержки местных футболистов

Ушедший из "Нефтчи" Куч вернулся в "Балкани"
24 Июня 15:44
Азербайджанский футбол

Ушедший из "Нефтчи" Куч вернулся в "Балкани"

Черногорский полузащитник продолжит карьеру в своем бывшем клубе

В Нахчыване пройдет Кубок по мини-футболу
24 Июня 15:14
Азербайджанский футбол

В Нахчыване пройдет Кубок по мини-футболу

На турнир смогут заявиться команды, желающие побороться за трофей

Тренер бывшего клуба Клисмана оценил перспективы новичка "Нефтчи"
24 Июня 14:37
Азербайджанский футбол

Тренер бывшего клуба Клисмана оценил перспективы новичка "Нефтчи"

Бразильский тренер Данилдо Ассиоли выразил уверенность, что полузащитник сумеет построить хорошую карьеру в бакинском клубе

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне
23 Июня 10:28
Формула 1

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне

Деймон Хилл считает, что внутрикомандная борьба может сыграть на руку британцу

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу