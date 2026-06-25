Легионеры "Карабаха" назвали фаворита чемпионата мира-2026 - ВИДЕО

Легионеры азербайджанского футбольного клуба "Карабах" поделились своими прогнозами на чемпионат мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, в опросе CBC Sport приняли участие колумбийский полузащитник Камило Дуран, а также французские футболисты марокканского происхождения Абдулла Зубир и Джали Муаддиб.

Все трое сошлись во мнении, что победителем нынешнего мундиаля станет сборная Франции.

При этом мнения игроков разделились в вопросе о главной сенсации турнира. Дуран считает, что ею станет сборная США, тогда как Зубир и Муаддиб сделали ставку на Марокко.

По-разному футболисты оценили и гонку бомбардиров. Дуран считает главным претендентом на "Золотую бутсу" капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Зубир поставил на форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, а Муаддиб уверен, что лучшим снайпером турнира станет нападающий сборной Англии Харри Кейн.

Говоря о личных симпатиях, Дуран признался, что болеет за сборные Колумбии и Аргентины. Зубир поддерживает Марокко, а Муаддиб, помимо марокканской команды, симпатизирует также сборным Алжира и Франции.