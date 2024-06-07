Байрами прокомментировал гол в ворота нашей сборной

«Мы всегда бьем из-за пределов штрафной».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявил полузащитник сборной Албании Недим Байрами.
Байрами, открывший счет дальним ударом в игре против нашей сборной, в двух товарищеских матчах забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи:
«Мы серьезно мотивированы на матчи и во всех матчах боремся до конца. Асани также забил отличный гол с дальней дистанции в последнем матче. Мы продолжим так бить. Будем бороться до конца на чемпионате Европы. У нас сильные соперники, и нам нужно играть осторожно».
Отметим, что сборная Албании в товарищеских матчах победила Азербайджан (3:1) и Лихтенштейн (3:0).
İdman.biz