Байрами прокомментировал гол в ворота нашей сборной

«Мы всегда бьем из-за пределов штрафной».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил полузащитник сборной Албании Недим Байрами.

Байрами, открывший счет дальним ударом в игре против нашей сборной, в двух товарищеских матчах забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи:

«Мы серьезно мотивированы на матчи и во всех матчах боремся до конца. Асани также забил отличный гол с дальней дистанции в последнем матче. Мы продолжим так бить. Будем бороться до конца на чемпионате Европы. У нас сильные соперники, и нам нужно играть осторожно».

Отметим, что сборная Албании в товарищеских матчах победила Азербайджан (3:1) и Лихтенштейн (3:0).

İdman.biz