"Нефтчи" начал второй этап подготовки к новому сезону - ФОТО

Футбольный клуб "Нефтчи" начал второй этап подготовки к сезону-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, команда, которая 29 июня отправилась из Баку в Словению, сегодня провела утреннюю тренировку в городе Моравске-Топлице.

Учебно-тренировочные сборы продолжатся вечерним занятием.

Завтра "Нефтчи" под руководством главного тренера Юрия Вернидуба также проведет две тренировки.

Первый контрольный матч на словенских сборах "черно-белые" сыграют 2 июля.

Напомним, сборы "Нефтчи" в Словении продлятся до 14 июля.