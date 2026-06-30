"Имишли" завершил просмотр молодых футболистов - ВИДЕО

Футбольный клуб "Имишли" завершил селекционные тренировки для молодых игроков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, просмотры были организованы для футболистов 2007-2013 годов рождения.

Отбор прошел в Саатлинском олимпийском спортивном комплексе. В нем приняли участие многочисленные молодые футболисты, которые продемонстрировали свои навыки тренерскому штабу.

По итогам оценок, проведенных тренерами, были определены перспективные игроки. Кандидаты, прошедшие отбор, получили право участвовать в следующем этапе.