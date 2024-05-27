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"Главное - стать чемпионами" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
27 Мая 2024 15:48
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"Главное - стать чемпионами" - ВИДЕО

«Наш тренировочный сбор проходит хорошо. Тренеры проработали все мелкие детали».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил капитан сборной Азербайджана по мини-футболу Сеймур Мамедов.

Он сказал, что его цель - вернуться в Баку чемпионом Европы:

«В финале прошлого чемпионата континента, хоть я и забил, но мы стали чемпионами не поэтому. Старался каждый. Мне просто удалось забить победный гол. На этот раз не будет разницы, гол забью я или наш вратарь, главное - стать чемпионами, подарить победу азербайджанскому народу. Я восстановился от травмы и готов к континентальному первенству».

Отметим, что чемпионат Европы пройдет с 1 по 8 июня. Азербайджан будет соревноваться в группе с Бельгией, Италией и Францией.

Эмин Ага

İdman.biz

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