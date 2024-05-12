"Габала" против "Сабаха" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня завершится XXXIV тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в последний день тура пройдут два матча.

Оба поединка пройдут за пределами столицы. "Сабах", который борется за призовые места, будет соперником одноименной команды Габалы.

"Сумгаит", еще один претендент на еврокубки, выступит дома. Представитель "Города молодёжи" проэкзаменует "Сабаил".

Отметим, что матчи следующего тура пройдут 17-19 мая.

Премьер-лига Азербайджана

XXXIV тур

12 мая (воскресенье)

17:00. "Габала" – "Сабах"

Главный судья: Эльчин Масиев

"Габала": 1. Рашад Азизли, 34. Урфан Аббасов (к), 28. Мурад Мусаев, 7. Эмиль Сафаров, 25. Ибрагим Рамазанов, 27. Эшгин Ахмедов, 10. Клесио Баук, 3. Зураб Очигава, 99. Ахмед Айзая, 9. Айюб Аллаш, 72. Усама Халайла

Резервные игроки: 13. Кристоф Атангана, 36. Эльмаддин Султанов, 11. Асиф Мамедов, 2. Илькин Киртимов, 5. Рауф Гусейнли, 12. Ниджат Алиев, 97. Эмиль Сулейманов, 30. Шахин Шахнияров, 20. Билель Ауашерия, 4. Лукас Африкако, 19. Самуэль Теттех, 17. Яови Акакпо

Главный тренер: Кахабер Цхададзе

"Сабах": 1. Юсиф Иманов, 17. Теллур Муталлимов, 8. Аяз Гулиев (к), 88. Хаял Алиев, 15. Кристиан да Силва, 7. Боян Летич, 44. Софиан Чакла, 70. Джесси Секидика, 19. Эммануэль Апе, 3. Джон Ирасабаль, 28. Кахим Пэррис

Резервные игроки: 55. Ниджат Мехбалиев, 16. Рустам Самигуллин, 10. Намик Алескаров, 5. Рахман Дашдамиров, 6. Абдулах Хайбулаев, 40. Рауф Рустамли, 53. Фахри Мамедли, 24. Маруан Хадуди, 18. Давид Волков, 90. Олувасеун Тимилехин

Главный тренер: Крунослав Рендулич

Габалинский городской стадион

19:30. "Сумгаит" – "Сабаил"

Главный судья: Раван Хамзазаде

Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде

1 Карабах 34 25 4 5 91-32 79 2 Нефтчи 34 15 8 11 48-39 53 3 Зира 34 14 10 10 31-22 52 4 Сабах 33 15 7 11 47-38 52 5 Сумгаит 33 13 12 8 34-35 51 6 Туран Товуз 34 12 9 13 49-49 45 7 Сабаил 33 11 9 13 49-54 42 8 Кяпаз 34 9 8 17 39-65 35 9 Араз-Нахчыван 34 9 8 17 29-46 35 10 Габала 33 5 5 23 26-63 20

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 18 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 14, Яссин Бензия ("Карабах") - 12, Нариман Ахундзаде ("Карабах") - 12.

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