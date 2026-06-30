Спортивный директор "Кайзерслаутерна": "Мы не отпустим Махира Эмрели так просто"

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели прибудет в расположение немецкого "Кайзерслаутерна" с опозданием. Тренерский штаб предоставил 28-летнему форварду дополнительный отдых, сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Поскольку опытный нападающий в начале июня находился на учебно-тренировочных сборах в составе национальной команды, к тренировочному процессу представителя Второй Бундеслиги он присоединится на следующей неделе.

В последнее время в прессе активно циркулировали слухи о возможном уходе Махира Эмрели из немецкого клуба. Однако спортивный директор "Кайзерслаутерна" Марсель Клос опроверг эти разговоры, напомнив, что контракт с футболистом рассчитан еще на 2 года, и прокомментировал ситуацию вокруг игрока.

"Я хорошо его знаю, поэтому могу с уверенностью сказать, что он сделает все возможное. Мы все видели, что прошлый сезон сложился для Махира неудачно. Сам футболист это тоже понимает. Если появится какой-то другой вариант и Эмрели посчитает его хорошим проектом для себя, мы готовы к обсуждениям. Но ясно одно: мы не отпустим Махира так просто. Это должно быть правильное решение для обеих сторон", — заявил Клос.

Отметим, что Махир Эмрели подписал двухлетний контракт с "Кайзерслаутерном" летом 2025 года.