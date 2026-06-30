30 Июня 2026
RU

Спортивный директор "Кайзерслаутерна": "Мы не отпустим Махира Эмрели так просто"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Июня 2026 19:12
23
Спортивный директор "Кайзерслаутерна": "Мы не отпустим Махира Эмрели так просто"

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели прибудет в расположение немецкого "Кайзерслаутерна" с опозданием. Тренерский штаб предоставил 28-летнему форварду дополнительный отдых, сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Поскольку опытный нападающий в начале июня находился на учебно-тренировочных сборах в составе национальной команды, к тренировочному процессу представителя Второй Бундеслиги он присоединится на следующей неделе.

В последнее время в прессе активно циркулировали слухи о возможном уходе Махира Эмрели из немецкого клуба. Однако спортивный директор "Кайзерслаутерна" Марсель Клос опроверг эти разговоры, напомнив, что контракт с футболистом рассчитан еще на 2 года, и прокомментировал ситуацию вокруг игрока.

"Я хорошо его знаю, поэтому могу с уверенностью сказать, что он сделает все возможное. Мы все видели, что прошлый сезон сложился для Махира неудачно. Сам футболист это тоже понимает. Если появится какой-то другой вариант и Эмрели посчитает его хорошим проектом для себя, мы готовы к обсуждениям. Но ясно одно: мы не отпустим Махира так просто. Это должно быть правильное решение для обеих сторон", — заявил Клос.

Отметим, что Махир Эмрели подписал двухлетний контракт с "Кайзерслаутерном" летом 2025 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи" начал второй этап подготовки к новому сезону - ФОТО
18:10
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" начал второй этап подготовки к новому сезону - ФОТО

Команда Юрия Вернидуба провела утреннюю тренировку в Словении

"Имишли" завершил просмотр молодых футболистов - ВИДЕО
17:49
Азербайджанский футбол

"Имишли" завершил просмотр молодых футболистов - ВИДЕО

Клуб провел селекционные тренировки для игроков 2007-2013 годов рождения

В женских сборных Азербайджана U15 и U17 назначены тренеры
17:15
Азербайджанский футбол

В женских сборных Азербайджана U15 и U17 назначены тренеры

АФФА объявила об изменениях в штабах возрастных команд

"Габала" подписала защитника из ДР Конго
16:54
Азербайджанский футбол

"Габала" подписала защитника из ДР Конго

Натан Монзанго заключил с клубом контракт по схеме "1+1"

"Сабаил" подписал Эльтуна Турабова - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
16:44
Азербайджанский футбол

"Сабаил" подписал Эльтуна Турабова - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Защитник перешел в бакинский клуб из "Карван-Евлаха"

Рамон Мачадо: "Хотел бы остаться в Азербайджане"
15:59
Азербайджанский футбол

Рамон Мачадо: "Хотел бы остаться в Азербайджане"

Бывший форвард "Араз-Нахчывана" пока не получил официальных предложений

Самое читаемое

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО
28 Июня 09:30
ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ-2026: Месси против главной сенсации турнира - СПИСОК\ФОТО

Определились все пары 1/16 финала и турнирная сетка вплоть до четвертьфинала

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек
VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K
28 Июня 08:40
ЧМ-2026

VAR спас Португалию: Колумбия выиграла группу K

Гол Санчеса отменили в компенсированное время, но южноамериканцы все равно вышли в плей-офф с первого места
UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июня 22:36
ММА

UFC Fight Night Baku: Шарабутдин Магомедов одолел Перейру единогласным решением судей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Поединок прошел в условиях напряженной и упорной борьбы