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Бахлул Мустафазаде: "Усталость проявлялась, я тоже хотел забить"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 15:46
Бахлул Мустафазаде: "Усталость проявлялась, я тоже хотел забить"

"Конечно, мы очень разочарованы. Мы были очень близки к 1/4 финала".

Об этом İdman.biz заявил футболист "Карабаха" Бахлул Мустафазаде.

Вернувшись с ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Байера" в Германии, защитник чемпиона Азербайджана высказал свое мнение о встрече:

"Может быть, перед игрой никто бы не подумал, что там был бы такой сценарий, что мы были бы так близки к тому, чтобы выйти в следующий раунд. Мы сожалеем об этом. С другой стороны, мы гордимся собой, что провели такую ​​игру против такого соперника и упустили шанс пройти этап на последних минутах».

Бахлул также прокомментировал, что не смог воспользоваться возможностью забить гол на последних минутах компенсированного времени:

«Возможно, это была последняя минута, усталость проявилась. Я и сам хотел забить. Этот мяч тоже не принес бы победы, нам пришлось бы играть еще 30 минут».

Мустафазаде также высказал мнение о компенсированном времени и красной карточке:

"Мы думали о победе. Хорошо сыграли против них в Баку. Мы подошли с мотивацией, заданной бакинской встречей. Были очень близки к этому во время игры. Ничего не могу сказать насчет того, что была добавлена лишняя минута. Я не думаю, что эпизод с Эльвином иянул на красную карточку. Потому что я тоже участвовал в этом эпизоде».

Отметим, что "Карабах" проиграл со счетом 2:3 в матче, прошедшем на "БайАрене" в Леверкузене, и завершил еврокубковый сезон.

İdman.biz

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