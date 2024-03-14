"Не верю, что "Карабах" пройдет "Байер"

"Для "Карабаха" это будет очень сложная игра".

Об этом İdman.biz заявил Видади Рзаев, бывший футболист сборной Азербайджана.

Он прокомментировал предстоящий матч "Байер" - "Карабах", который пройдет в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. По словам Рзаева, все ждут, что чемпион Азербайджана напишет новую историю:

"Похоже, что все будет зависеть от хода игры. Я не верю, что "Карабах" пройдет этап. Потому что соперник - "Байер" - лидер чемпионата Германии. Но в любом случае от "Карабаха" мы ожидаем победы. Правда, маловероятно, что на выезде будет какая-то позитивная ситуация. На мой взгляд, фаворитами Лиги Европы являются «Байер» и «Ливерпуль».

Отметим, что матч между «Байером» и «Карабахом» начнется сегодня в 00:00 по бакинскому времени на «БайАрене» в Леверкузене. Первый матч завершился со счетом 2:2.

Банучичак Гусейнли

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