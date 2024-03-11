Сборная Болгарии привезет в Баку 26 игроков - СОСТАВ

Объявлен состав сборной Болгарии, которая приедет в Баку.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Болгарского футбольного союза.

Главный тренер Илиян Илиев пригласил 26 игроков на матчи «Серии ФИФА» против Танзании и Азербайджана, которые пройдут в Баку. Болгары встретятся с представителем Африки 22 марта, а с нашей сборной - через три дня.

Вратари: Иван Дулгеров («Черно Море»), Святослав Вуцов («Славия»), Димитр Митов («Сент-Джонстон»);

Защитники: Виктор Попов, Живко Атанасов (оба «Черно Море»), Иван Турицов («ЦСКА София»), Патрик-Габриэль Гальчев («Левски»), Алекс Петков («Шленск»), Петко Христов («Специя»), Валентин Антов («Кремонезе»), Иван Стоянов («Хапоэль» Беэр-Шева);

Полузащитники: Ивайло Чочев, Тодор Неделев (оба «Лудогорец»), Илиан Илиев («Черно Море»), Станислав Иванов («Арда»), Димитр Тонев («Крумовград»), Илья Груев («Лидс»), Филип Крастев («Зволле»), Георгий Костадинов (АПОЕЛ). , Святослав Ковачев («Ахмат»);

Нападающие: Александр Колев («Крумовград»), Лукас Петков («Гройтер Фюрт»), Георгий Русев («Сьон»), Кирил Десподов («ПАОК»), Мартин Минчев («Ризеспор»), Георгий Минчев («АЕЛ»).

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