"Карабах" еще ни разу не обыграл "Сабах" в текущем сезоне

В сезоне 2025/26 агдамский клуб "Карабах" пока ни разу не смог обыграть "Сабах" в официальных матчах.

Как передает İdman.Biz, на данный момент соперники уже провели три встречи, и во всех трех агдамцы остались без побед.

Первая игра состоялась в Премьер-лиге Азербайджана 18 декабря 2025 года в рамках перенесенного матча первого тура. Тогда "Сабах" на своем поле победил со счетом 2:1. Второй матч команды провели 1 марта 2026 года в 22-м туре чемпионата, и он завершился боевой ничьей 3:3.

Третья встреча прошла 3 апреля 2026 года в первом полуфинальном матче Кубка Азербайджана. "Карабах" и "Сабах" вновь не выявили победителя, сыграв 2:2. Таким образом, после трех уже проведенных матчей сезона баланс "Карабаха" в противостоянии с "Сабахом" выглядит так: 0 побед, 2 ничьи и 1 поражение.

Ответная кубковая игра запланирована на 22 апреля на Bank Respublika Arena.