Дамбраускас: "Для меня важнее следующие матчи, а не разговоры о победителе пары"

3 Апреля 2026 23:46
Главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас прокомментировал ничью с "Карабахом" (2:2) в первом матче полуфинала Кубка Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, специалист отметил высокий уровень игры и подчеркнул, что исход противостояния остается открытым.

"Поздравляю обе команды с хорошей игрой, а также болельщиков. Эти команды доказали, что зрители могут получать удовольствие от футбола. После перерыва играть непросто, во втором тайме соперник сильно давил, но наша реакция после пропущенного мяча была великолепной", - заявил Дамбраускас.

По его словам, в концовке встречи преимущество было на стороне "Сабаха": "Во второй половине второго тайма мы выглядели лучше. Этот счет сохраняет интригу перед ответным матчем. Сейчас нужно сосредоточиться на чемпионате".

Тренер признал, что команда не лучшим образом начала встречу: "Даже выйдя вперед, мы не смогли удержать преимущество. "Карабах" сыграл очень хорошо. Мы теряли простые мячи и отдали инициативу сопернику. После замен начали действовать так, как хотели".

Говоря о шансах в противостоянии, специалист был сдержан: "Для меня важнее следующие матчи, а не разговоры о победителе пары".

В завершение он отметил, что не думает о еврокубках: "Все наши игроки важны. Спортивный директор работает над вопросами состава. Когда будет что-то официальное - сообщим. Сейчас я не думаю о Европе".

İdman.Biz
