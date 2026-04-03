Тренер "Туран Товуза": "О судьях не говорим - штрафуют"

Тренер "Туран-Товуза" Юнис Гусейнов прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Кубка Азербайджана по футболу от "Зиря" (0:2)

Как передает İdman.Biz, специалист подчеркнул важность турнира и отметил, что борьба за выход в финал еще не завершена.

"Каждая команда хочет выиграть Кубок. Через Кубок легче попасть в еврокубки. Выигрываешь 2-3 матча - и уже в финале", - заявил Гусейнов.

Тренер выразил уверенность, что его команда еще способна изменить ситуацию: "Сегодня мы хотели победить. Впереди ответная игра, будем серьезно готовиться и постараемся выйти в финал. Мы пропустили из-за собственных ошибок, соперник играл на контратаках".

Он также отметил, что впереди у команды непростой календарь: "Нас ждет сложный матч чемпионата с "Имишли". Будем готовиться к нему. А в ответной игре с "Зиря" покажем совершенно другой футбол".

Гусейнов затронул и тему судейства, но был сдержан в оценках: "Не хотим говорить о судьях - за это штрафуют. Мы тоже посмотрели эпизод и не могу сказать, был ли пенальти. Но во втором тайме был момент с Рoдeриком Миллером - думаю, VAR должен был вмешаться".