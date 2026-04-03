Садыхов предупредил после победы: "Туран Товуз" еще опасен"

3 Апреля 2026 20:59
Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Кубка Азербайджана по футболу над "Туран-Товузом" (2:0).

Как передает İdman.Biz, специалист отметил тактический характер встречи и важность достигнутого результата.

"В первых матчах Кубка всегда идет тактическая борьба. В первом тайме мы это увидели. У соперника было много стандартных положений, а мы знаем, что "Туран Товуз" очень опасен в таких ситуациях. Во втором тайме мы немного прибавили в скорости и добились важной победы", - заявил Садыхов.

При этом тренер подчеркнул, что исход противостояния еще не решен: "Это только первый тайм. Впереди ответная игра, и она будет очень важной. У соперника есть достаточно оружия, чтобы забивать. Какой бы счет ни был сегодня, мое мнение не изменилось".

Садыхов также отметил проблемы с составом по ходу сезона: "Мы одна из команд, которая больше всего страдала от травм и дисквалификаций. Иногда даже полный состав не гарантирует результат, но когда все в форме - это дает нам преимущество".

Говоря о кадровых решениях, он объяснил отсутствие Анже Мутсинзи в старте: "Он вернулся из долгой поездки. Мы дадим ему легкую тренировку, а затем один день отдыха".

Тренер также высказался о своем будущем: "Я счастлив в "Зиря". Руководство всегда создает условия для работы. Даже без большого опыта в высшей лиге мне доверили эту команду. Конечно, каждый тренер хочет больший бюджет, но это не решает все".

Отвечая на вопрос о возможном сопернике по финалу, специалист был сдержан: "Я не хочу об этом говорить. Сейчас думаю только о том, как сыграть против "Туран Товузf" в ответной встрече. Даже если бы сегодня было 3:0, я бы не расслаблялся".

