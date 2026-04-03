Глава АФФА прокомментировал возможную ликвидацию ПФЛ

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф заявил на пресс-конференции, что вопрос ликвидации Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) не стоит на повестке, однако изменения в ее функциях возможны.

Как сообщает İdman.Biz, он подчеркнул, что лига выполняет полномочия, делегированные АФФА, а дальнейший формат работы будет определяться с учетом эффективности и потребностей системы.

"ПФЛ действует на основании соглашения с АФФА. В будущем возможен пересмотр условий этого соглашения, а также расширение или сокращение функций организации", - отметил Наджаф.