"Карабах" лидирует по зарплатам административного персонала в Премьер-лиге

"Карабах" занял первое место среди клубов Мисли Премьер-лиги Азербайджана по расходам на зарплаты административному персоналу в 2024 году.

Как сообщает İdman.Biz, эти данные приведены в отчете Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Агдамский клуб выплатил 6 миллионов 805 тысяч 500 манатов. Второе место занял "Сабах" с показателем 5 миллионов 145 тысяч 600 манатов, третьим стал "Нефтчи" - 1 миллион 976 тысяч 847 манатов.

Далее следуют "Сумгайыт" (1 миллион 610 тысяч 800 манатов), "Зиря" (1 миллион 351 тысяча 61 манат), "Туран Товуз" (867 тысяч 600 манатов), "Шамахы" (644 тысячи 300 манатов), "Сабаил" (588 тысяч 700 манатов), "Араз-Нахчыван" (209 тысяч 700 манатов) и "Кяпаз" (108 тысяч 300 манатов).