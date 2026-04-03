6 Апреля 2026
RU

Ушли ли деньги на детский футбол не по назначению? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
3 Апреля 2026 12:27
50
Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф заявил на отчетной конференции АФФА, что использование средств, выделенных на детский футбол, находится под контролем организации, сообщает İdman.Biz.

"Каждый клуб регулярно предоставляет отчет об использовании выделенных средств. Со стороны АФФА осуществляется контроль. Развитие детского футбола и эффективная работа академий являются для нас приоритетом. Если у вас есть информация о нецелевом использовании средств, просим сообщить нам - будем признательны", - отметил Наджаф.

Он также подчеркнул, что ведется работа по снижению числа судейских ошибок:

"Мы принимаем меры по их сокращению. Безошибочных матчей не бывает, однако цель реформ - обеспечить максимально правильные решения".

Глава АФФА выразил надежду на прогресс национальной команды и обозначил ключевые направления стратегии, включая развитие чемпионата, выступления клубов в Европе, трансферы игроков, а также развитие женского и школьного футбола.

Отдельно он отметил, что инфраструктура остается одной из самых проблемных сфер и требует значительных инвестиций.

Вюгар Вюгарлы
İdman.Biz
Тэги:

