Азер Багиров рассказал о пользе паузы для "Кяпаза" - ВИДЕО

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал подготовку команды к матчу 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Габалы".

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что двухнедельная пауза в чемпионате положительно сказалась на состоянии команды.

"Двухнедельная пауза была очень полезной для нашей команды. В этот период мы планомерно работали над физической, тактической и психологической подготовкой игроков. К счастью, мы прошли этот этап без травм и на желаемом уровне", - заявил Багиров.

Говоря о предстоящем матче, тренер подчеркнул: "Время покажет, насколько хорошо команда подготовилась к игре с "Габалой". В конечном итоге важен результат, и мы надеемся, что он будет в пользу "Кяпаза". В команде хорошее настроение, мы уверены в себе и понимаем, что эта пауза пойдет нам на пользу".

Отметим, что встреча "Кяпаз" - "Габала" состоится сегодня и начнется в 15:30.