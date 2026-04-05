Форвард "Нефтчи": "Нас не интересует положение "Сумгайыта"

Нападающий "Нефтчи" Алессио Курчи поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Сумгайытом".

Как сообщает İdman.Biz, форвард отметил, что после двух побед в команде царит отличная атмосфера.

"После двух побед у нас отличное настроение. Теперь нам нужны победы подряд", - цитирует слова Курчи sportinfo.az.

Футболист подчеркнул, что команда полностью сосредоточена на своей игре: "Положение "Сумгайыта" нас не интересует. Наоборот, это может сделать соперника еще более мотивированным на своем поле. Нам нужно думать только о своей игре, меньше ошибаться в защите и быть эффективнее в атаке".

Курчи также выразил надежду отличиться в предстоящей встрече: "В первом круге я забил в Сумгаите и надеюсь, что смогу сделать это снова, если тренер даст мне шанс".

Он добавил, что команда настроена только на победу: "Мы едем за победой. У нас больше нет права терять очки. Надеемся вместе с болельщиками отпраздновать успех".

Отметим, что матч "Сумгайыт" - "Нефтчи" состоится 5 апреля и начнется в 18:00 на стадионе имени Мехти Гусейнзаде.