6 Апреля 2026
RU

Форвард "Нефтчи": "Нас не интересует положение "Сумгайыта"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Апреля 2026 13:58
34
Форвард "Нефтчи": "Нас не интересует положение "Сумгайыта"

Нападающий "Нефтчи" Алессио Курчи поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Сумгайытом".

Как сообщает İdman.Biz, форвард отметил, что после двух побед в команде царит отличная атмосфера.

"После двух побед у нас отличное настроение. Теперь нам нужны победы подряд", - цитирует слова Курчи sportinfo.az.

Футболист подчеркнул, что команда полностью сосредоточена на своей игре: "Положение "Сумгайыта" нас не интересует. Наоборот, это может сделать соперника еще более мотивированным на своем поле. Нам нужно думать только о своей игре, меньше ошибаться в защите и быть эффективнее в атаке".

Курчи также выразил надежду отличиться в предстоящей встрече: "В первом круге я забил в Сумгаите и надеюсь, что смогу сделать это снова, если тренер даст мне шанс".

Он добавил, что команда настроена только на победу: "Мы едем за победой. У нас больше нет права терять очки. Надеемся вместе с болельщиками отпраздновать успех".

Отметим, что матч "Сумгайыт" - "Нефтчи" состоится 5 апреля и начнется в 18:00 на стадионе имени Мехти Гусейнзаде.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" на выезде уверенно обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Апреля 19:56
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" на выезде уверенно обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Команды сыграли на стадионе имени Мехти Гусейнзаде

Врач вынес с поля на руках игрока сборной Азербайджана
5 Апреля 17:34
Азербайджанский футбол

Врач вынес с поля на руках игрока сборной Азербайджана - ВИДЕО

Футболист получил травму и не смог продолжить игру

Премьер-лига Азербайджана: "Габала" одержала победу над "Кяпазом"
5 Апреля 17:28
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Габала" одержала победу над "Кяпазом" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Акинаде и Массумо принесли гостям победу в Евлахе

Игрок "Сумгаита" получил приз за лучший гол месяца в мини-футболе
5 Апреля 16:58
Азербайджанский футбол

Игрок "Сумгаита" получил приз за лучший гол месяца в мини-футболе - ФОТО

Илькин Велизаде отметилcя эффектным ударом в марте

Защитник "Сабаха" надеется вернуться в сборную Польши
5 Апреля 15:16
Азербайджанский футбол

Защитник "Сабаха" надеется вернуться в сборную Польши

Пухач делает ставку на игру в Азербайджане

АФФА создаст новую сборную
5 Апреля 14:31
Азербайджанский футбол

АФФА создаст новую сборную

Команда станет базой для формирования юношеских составов

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче