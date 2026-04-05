Премьер-лига Азербайджана: "Габала" одержала победу над "Кяпазом" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

5 Апреля 2026 17:28
Премьер-лига Азербайджана: "Габала" одержала победу над "Кяпазом"

Сегодня состоялся матч 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором "Кяпаз" на своем поле принимал "Габалу".

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на городском стадионе Евлаха под руководством арбитра Вугара Гасанли.

В первом тайме команды не смогли открыть счет, однако после перерыва гости реализовали свои моменты. На 74-й минуте Акинаде точным ударом вывел "Габалу" вперед.

Окончательный счет был установлен в концовке встречи: на 90-й минуте отличился Массумо - 0:2.

Таким образом, "Габала" добилась уверенной выездной победы.

17:19

В матче 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана "Габала" увеличила свое преимущество в игре с "Кяпазом".

Как сообщает İdman.Biz, на 90-й минуте отличился Массумо, установив счет 0:2.

17:01

В матче 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана "Габала" открыла счет в игре с "Кяпазом".

Как сообщает İdman.Biz, на 74-й минуте отличился Акинаде, который точным ударом вывел свою команду вперед - 0:1.

До этого команды не смогли реализовать свои моменты, однако во втором тайме гости сумели воспользоваться одним из шансов.

15:30

Сегодня проходят матчи 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в стартовом поединке тура "Кяпаз" принимает "Габалу". Встреча проходит на городском стадионе Евлаха.

Главным арбитром матча назначен Вугар Гасанли.

"Кяпаз": Юсиф Иманов, Эхтирам Шахвердиев, Рауф Гусейнли, Фарид Набиев, Рахман Гаджиев, Пачу, Диого Вердашка (к), Олавале Онануга, Адама Фофана, Мате Абуладзе, Махамаду Ба.
Главный тренер: Азер Багиров.

"Габала": Салахат Агаев, Мурад Мусаев (к), Нугай Рашидов, Эшгин Ахмедов, Сейдина Кейта, Адриэль Ба Луа, Хайме Сьерра, Исаак Амоа, Принс Овусу, Доми Массумо, Исмахил Акинаде.
Главный тренер: Кахабер Цхададзе.

10:14

Сегодня стартуют матчи 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, первый поединок тура пройдет между "Кяпазом" и "Габалой". Встреча начнется в 15:30 и состоится на городском стадионе Евлаха.

Главным арбитром матча назначен Вугар Гасанли.

Перед очной встречей "Кяпаз" с 21 очком занимает десятое место в турнирной таблице, а "Габала", имея 16 баллов, располагается на одиннадцатой позиции.

