Премьер-лига Азербайджана: "Габала" одержала победу над "Кяпазом" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Сегодня состоялся матч 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором "Кяпаз" на своем поле принимал "Габалу".
Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на городском стадионе Евлаха под руководством арбитра Вугара Гасанли.
В первом тайме команды не смогли открыть счет, однако после перерыва гости реализовали свои моменты. На 74-й минуте Акинаде точным ударом вывел "Габалу" вперед.
Окончательный счет был установлен в концовке встречи: на 90-й минуте отличился Массумо - 0:2.
Таким образом, "Габала" добилась уверенной выездной победы.
17:19
17:01
15:30
"Кяпаз": Юсиф Иманов, Эхтирам Шахвердиев, Рауф Гусейнли, Фарид Набиев, Рахман Гаджиев, Пачу, Диого Вердашка (к), Олавале Онануга, Адама Фофана, Мате Абуладзе, Махамаду Ба.
Главный тренер: Азер Багиров.
"Габала": Салахат Агаев, Мурад Мусаев (к), Нугай Рашидов, Эшгин Ахмедов, Сейдина Кейта, Адриэль Ба Луа, Хайме Сьерра, Исаак Амоа, Принс Овусу, Доми Массумо, Исмахил Акинаде.
Главный тренер: Кахабер Цхададзе.
10:14
Сегодня стартуют матчи 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.Biz, первый поединок тура пройдет между "Кяпазом" и "Габалой". Встреча начнется в 15:30 и состоится на городском стадионе Евлаха.
Главным арбитром матча назначен Вугар Гасанли.
Перед очной встречей "Кяпаз" с 21 очком занимает десятое место в турнирной таблице, а "Габала", имея 16 баллов, располагается на одиннадцатой позиции.