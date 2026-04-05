Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" на выезде уверенно обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Нефтчи" на выезде обыграл "Сумгайыт" в матче 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Встреча, прошедшая на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет в игре был открыт на 36-й минуте — Фредди Варгас реализовал пенальти и вывел бакинцев вперед. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Никола Нинкович восстановил равновесие. Однако уже на 65-й минуте Ифеаньи Мэтью вновь вывел "Нефтчи" вперед. Точку в матче поставил Венсан Абубакар, отличившийся на 89-й минуте.

Главным арбитром встречи был Камал Умудлу.

"Сумгайыт": Мехти Джаннатов, Ходжат Хагвердиев, Рустам Ахмедзаде, Сабухи Абдуллазаде (к), Санан Мурадлы, Надир Оруджев, Александр Рамалингом, Никола Нинкович, Райан Сенхаджи, Седрик Бадоло, Нсана Симон.

"Нефтчи": Кенан Пирич (к), Эльвин Джамалов, Эльвин Бадалов, Эмиль Сафаров, Фалайе Сако, Мустафа Сек, Игор Рибейро, Ифеаньи Мэтью, Брено Алмейда, Имад Фараж, Фредди Варгас.

Сегодня состоится матч 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором "Сумгайыт" примет "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 18:00. Главным арбитром назначен Камал Умудлу.

Перед игрой "Сумгайыт" с 32 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. "Нефтчи", имея 37 баллов, располагается на шестой позиции и опережает соперника на одну строчку.

Для "Нефтчи" этот матч имеет особое значение, так как команде необходима победа, чтобы продолжить борьбу за пятое место в чемпионате.