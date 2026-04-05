АФФА создаст новую сборную

В Азербайджане планируется создание еще одной возрастной сборной.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo, в АФФА рассматривают формирование команды U-14, которая станет следующей ступенью после уже созданной сборной U-20.

Ожидается, что новая команда будет служить базой для подготовки игроков для сборных U-15 и U-16.

В состав планируется привлекать перспективных футболистов в возрасте 12-14 лет. Команда будет собираться не менее пяти-шести раз в год и принимать участие в различных международных турнирах.