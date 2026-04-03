АФФА провела семинар по платформе Eyeball для клубов

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) провела семинар по платформе Eyeball для представителей клубов.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие было организовано совместно с компанией Eyeball для команд младших возрастных групп.

В семинаре приняли участие заместитель генерального секретаря АФФА Эльчин Мамедов, представитель компании Виктор Рабек, а также тренеры и официальные лица клубов, выступающих в юношеских лигах.

В ходе встречи участникам представили возможности платформы, включая анализ матчей, сбор статистики и работу с видеоматериалами. Было отмечено, что использование специальных камер позволит клубам получать более детальную аналитику.

Отметим, что клубы смогут бесплатно пользоваться платформой и получать статистические данные игроков. На основе этих данных планируется формирование символических сборных недели.

В завершение представители клубов получили ответы на интересующие их вопросы.