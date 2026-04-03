АФФА определила направления расходования средств УЕФА и ФИФА

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) определила направления расходования средств, выделенных УЕФА и ФИФА на развитие футбола.

Как сообщает İdman.Biz, об этом говорится в отчете национальной ассоциации.

В рамках программ Hat-Trick и солидарности УЕФА на сезоны 2024/2025 и 2025/2026 АФФА получила 6 миллионов 435 тысяч 438 манатов. Эти средства направят на развитие национальных сборных разных возрастов, лиг, grassroots-программ, а также на совершенствование судейства, тренерской деятельности и инфраструктуры.

Кроме того, по линии программ FIFA Forward и других инициатив ФИФА ассоциации выделено еще 2 миллиона 874 тысячи 917 манатов на долгосрочное развитие футбола и системы управления.

Отмечается, что финансирование позволит улучшить подготовку молодых игроков, повысить уровень тренеров, а также модернизировать стадионы и тренировочные базы. Использование средств в стратегических направлениях должно обеспечить устойчивое развитие футбола и внедрение международных стандартов управления.