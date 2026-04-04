ФИФА: "Азербайджан движется в правильном направлении"

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте материал, посвященный развитию футбола в Азербайджане.

Как передает İdman.Biz, в статье подчеркивается, что страна демонстрирует заметный прогресс как на уровне национальной сборной, так и в клубном футболе.

"Два года назад Азербайджан стал одним из пяти хозяев пилотного турнира FIFA Series. Победа над Монголией (1:0) и ничья с Болгарией (1:1) сделали этот опыт успешным. Это было подтверждено решением провести турнир вновь в 2026 году. Но на этот раз это была уже не просто успешная серия, а настоящая победа", - отмечается в публикации.

Своим мнением поделился и защитник сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев: "2024 FIFA Series стал важным этапом для нашей страны. Такие турниры дают ценный опыт как игрокам, так и всему азербайджанскому футболу. Играть дома при поддержке болельщиков - это особое чувство. Мы подошли к турниру 2026 года с полной концентрацией и сумели достойно представить страну".

В статье также подчеркивается значимость побед над сборными Сент-Люсии (6:1) и Сьерра-Леоне (по пенальти после 1:1), которые позволили команде получить важный международный опыт и укрепить уверенность.

"Мы чувствуем позитивные изменения в Азербайджане и видим реальный прогресс. Внедрение системы VAR и создание новых академий помогли вывести футбол на более профессиональный уровень. Это важно как для нынешнего поколения, так и для будущих игроков", - добавил Джафаргулиев.

Отмечается, что благодаря этим результатам сборная Азербайджана поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА и занимает 124-е место.

В материале также говорится о роли АФФА и поддержке ФИФА через программу FIFA Forward, в рамках которой реализуются крупные проекты, включая внедрение VAR и строительство футбольной академии "Туран Товуз".

Кроме того, Азербайджан совместно с Узбекистаном примет чемпионат мира среди молодежных команд (U-20) в 2027 году.

"Это будет большое событие для страны и дополнительная мотивация для нового поколения. Такие турниры дают серьезный толчок развитию футбола и помогают приблизиться к главной цели - выходу на чемпионат мира", - подчеркнул Джафаргулиев.

В завершение публикации делается вывод: "Опыт, уверенность и настойчивость… Азербайджан явно движется в правильном направлении".