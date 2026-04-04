6 Апреля 2026
Назначены арбитры на 26-й тур Премьер-лиги Азербайджана

4 Апреля 2026 02:30
66
Назначены арбитры на 26-й тур Премьер-лиги Азербайджана

Определились главные арбитры матчей 26-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.Biz, игры тура состоятся с 5 по 7 апреля.

5 апреля
15:30 "Кяпаз" – "Габала"
Евлах, городской стадион. Главный судья – Вугар Гасанли.

18:00 "Сумгайыт" – "Нефтчи"
Сумгайыт, стадион имени Мехти Гусейнзаде. Главный судья – Камал Умудлу.

6 апреля
19:00 "Карабах" – "Карван-Евлах"
Баку, стадион имени Тофика Бахрамова. Главный судья – Камранбей Рагимов.

7 апреля
15:00 "Имишли" – "Туран-Товуз"
Губа, стадион ОСК. Главный судья – Джавид Джалилов.

17:15 "Зиря" – "Шамахы"
Баку, стадион спорткомплекса "Зиря". Главный судья – Эльчин Масиев.

19:30 "Араз-Нахчыван" – "Сабах"
Баку, стадион "Лив Бона Деа Арена". Главный судья – Фарид Гаджиев.

İdman.Biz
