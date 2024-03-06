Гурбан Гурбанов: "Надо суметь выдержать на поле 90 минут" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО - ВИДЕО

"Это действительно важная игра. Мы чувствуем и видим большую поддержку. В Баку тоже царит футбольная атмосфера. Для нас это ответственный матч».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед матчем с "Байером" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед матчем с "Байером" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Опытный специалист отметил, что очень приятно играть против знакомого соперника:

"Байер" - лидер Бундеслиги, у него очень хороший тренерский состав. Это клуб, который строит умелую и качественную работу. Мы накопили большой опыт работы с такими командами как по игре, так и по структуре. Мы неплохо подготовились к матчу. Верю, что завтра мои игроки покажут свою лучшую игру. Они знают, что им предстоит играть против очень динамичной, быстрой и очень хорошей команды. Не только физическая сила, но и пребывание в игре в течение 90 минут и мышление будут очень важны. Верю, что стадион будет заполнен, и мы постараемся показать нашим болельщикам зрелищную и конкурентоспособную игру».

- Футбол Германии и Азербайджана. Может ли «Карабах» остановить «Байер», обратив внимание на какой-либо момент в завтрашнем и ответном матче?

- ⁠Можно сказать, что в последнее время мы всегда учитываем разницу. Но мы не задумывались слишком сильно. Просто готовимся к тому, как противостоять сопернику, который перед нами. Мы готовимся с уверенностью, что сможем это сделать. Даже если мы подумаем о том, насколько сильна эта команда, нам придется сражаться с соперником, чтобы расти и не бояться. Есть какие-то детали, элементы. Привлекаем внимание игроков к ним. Нашей первой задачей перед игроками будет то, что мы должны продержаться на поле 90 минут. Потому что это один из важных факторов в современном футболе. У нас будут свои мысли о том, как играть в игре. Мы должны играть без колебаний. Сколько мы так продержимся - половину игры, 60 или 90 минут - увидим на поле.

- ⁠В Турции вас видят вторым представителем страны в Европе. «Карабах» здесь был для всех второй командой. Хотели бы вы послать сообщение Турции перед этой важной игрой?

- ⁠Очень приятно видеть вас в Баку. Я могу только поблагодарить вас. Мы, азербайджанцы, всегда смотрели турецкий футбол и старались его поддерживать. И теперь мы видим результат. Потому что мы видели поддержку турецких болельщиков не только в Баку, но и в гостях. Дополнительная сила, дополнительная мотивация. Когда мы знаем, что с нами есть братья, нам нечего бояться.

- Хотя в матче Премьер-лиги с «Нефтчи» ожидалось, что вы сыграете резервом, в основном вы отдали предпочтение основному составу. Вас не пугают эти нагрузки перед игрой с «Байером»?

- ⁠Нет. Это был мой план подготовки. Многим игрокам нужно было отыграть 90 минут. Потому что в предыдущих играх мы делали много ротаций. Тем более, что в матче с «Брагой» мы потратили слишком много сил. Дали отдых многим игрокам. Если бы это был не «Нефтчи», а другая команда, поступили бы так же. Надеюсь, что по нашей программе игроки будут лучше подготовлены к игре с «Байером». Беспокойства нет.

- ⁠Известен уровень между клубами и командами. Известно, кто фаворит. Учитывая силу соперника, мы увидим интересную игру с «Байером» или будете играть на результат?

- ⁠Если мы не будем думать об интересной игре, это окажет влияние и на результат. Просто иногда это зависит от возможностей, предоставляемых нам соперником. Но мы не отказываемся от игры, о которой думаем, и от наших требований. Для меня не было мысли об игре дома и в гостях. Я много раз заявлял, что если мы будем играть на результат, то мало чего добьемся. Наоборот, мы должны показать зрелищный футбол. Болельщики тоже всегда предпочитают зрелищный футбол и для них очень важно быть с командой. Если болельщики будут поддерживать нас все 90 минут, это для нас дополнительное преимущество. Мы постараемся построить наши атаки и показать свою игру. Возможно, где-то они превзойдут нас в мастерстве. Но не думаю, что мы не сможем показать свою игру в завтрашнем матче. Нам предстоит сражаться агрессивно и сильно, придавая ценность сопернику. Это важно для нашего роста.

- Недавно мы встречались с тренером «Байера» Хаби Алонсо. У нас состоялся обмен идеями. Можно ли составить другой план после разговора друг с другом?

- Я бы не сказал, что мы составили какой-то план, или Алонсо будет думать об этом. Главное желание больших клубов - продемонстрировать свою игру и повысить свои требования. «Байер» превосходит других соперников благодаря своему главному тренеру. В клубе собраны игроки по требованиям Алонсо. Мы встретились. Обменялись мнениями о нашей деятельности. Не верю, что какая-то деталь или элемент может помочь нам победить или проиграть. Это то, что мы видим в каждом случае. Мы видели и анализировали их еще до нашей игры в групповом этапе. Мы смотрели много их игр. Позже просто сыграли с ними вживую. Язык футбола один. Выигрывает только тот, кто хорошо выполняет требования. Это аксиома. Нашим преимуществом было то, что мы как клубы, мы лучше узнали друг друга. Меня интересовала футбольная карьера Алонсо, как он попал в эти места. Потому что у него богатая карьера. Не каждый игрок может выиграть столько титулов в больших клубах. Наши общие разговоры сыграют роль в моем профессионализме. Не верю, что для предстоящих игр есть какая-то польза от этих разговоров.

- Чем «Байер», с которым вы встретились в групповом турнире, может отличаться от того, с которым предстоит сыграть в плей-офф?

- ⁠Они серьезнее подойдут к этому матчу, будут более активными. Потому что в Баку у нас с ними была совсем другая борьба. Перед этой встречей они обеспечили себе первое место в группе. Но плей-офф состоит из 2-х матчей. Проигравший покидает турнир. С другой стороны, я никогда не видел, чтобы Алонсо отнесся к какой-то игре спустя рукава. Я думаю, они отнесутся к этой встрече очень серьезно. Здесь они попытаются решить судьбу игры.

- Есть потери. Вы уже решили, кто будет играть на позиции Ромао? Как его подготовка?

- ⁠Все футболисты в форме. Я не верю, что если мы выпустим на поле какого-то игрока, он проявит себя плохо. Потому что подготовка на хорошем уровне.

– Вы уже дважды встречались с «Байером». Как вы относитесь к выражению «Отцы говорят, что должно быть три»?

- ⁠Мы никогда не нарушали слова наших отцов и не можем нарушить их. Что бы они ни сказали, они говорили правильно. Но я не знаю, что произойдет. Давайте не будем заканчивать на 3, а затем на 4.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Байером" начнется 7 марта в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz