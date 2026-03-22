Форвард "Сабаха" повторил достижение узбекского игрока

Нападающий "Сабаха" Джой Лэнс Микелс отметился историческим достижением в чемпионате Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в матче 25-го тура Мисли Премьер-лиги против "Сумгайыта" (3:1) немецкий форвард довел количество своих голов в текущем сезоне до 15.

Таким образом, Микелс во второй раз в карьере преодолел отметку в 15 мячей за сезон. Ранее он забил 17 голов в сезоне-2022/23.

Благодаря этому результату нападающий стал вторым легионером в истории чемпионатов Азербайджана, которому удалось забить 15 и более голов в двух разных сезонах.

До него подобного достижения добивался только бывший игрок сборной Узбекистана Баходир Насимов, выступавший за "Нефтчи" и отличившийся 15 и 16 голами в сезонах 2010/11 и 2011/12 соответственно.