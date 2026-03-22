Форвард "Сабаха" повторил достижение узбекского игрока

22 Марта 2026 16:04
Нападающий "Сабаха" Джой Лэнс Микелс отметился историческим достижением в чемпионате Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в матче 25-го тура Мисли Премьер-лиги против "Сумгайыта" (3:1) немецкий форвард довел количество своих голов в текущем сезоне до 15.

Таким образом, Микелс во второй раз в карьере преодолел отметку в 15 мячей за сезон. Ранее он забил 17 голов в сезоне-2022/23.

Благодаря этому результату нападающий стал вторым легионером в истории чемпионатов Азербайджана, которому удалось забить 15 и более голов в двух разных сезонах.

До него подобного достижения добивался только бывший игрок сборной Узбекистана Баходир Насимов, выступавший за "Нефтчи" и отличившийся 15 и 16 голами в сезонах 2010/11 и 2011/12 соответственно.

Новости по теме

Капитан "Нефтчи" сравнялся с показателем Гурбана Гурбанова
15:23
Азербайджанский футбол

Капитан "Нефтчи" сравнялся с показателем Гурбана Гурбанова

Махмудов достиг отметки в 70 голов

Тренер "Карабаха" увел футболистов с поля
15:03
Азербайджанский футбол

Тренер "Карабаха" увел футболистов с поля

Скандал в матче 21-го тура Лиги резервных команд

Глава академии "Шафа": "Успех команды - заслуга тренеров"
21 Марта 17:46
Азербайджанский футбол

Глава академии "Шафа": "Успех команды - заслуга тренеров"

Надир Набиев о развитии клуба и целях
Юрий Вернидуб: "Мы должны были вернуть долг "Имишли"
20 Марта 22:18
Азербайджанский футбол

Юрий Вернидуб: "Мы должны были вернуть долг "Имишли"

Главный тренер "Нефтчи" прокомментировал разгромную победу

Главный тренер "Имишли" извинился за разгром от "Нефтчи"
20 Марта 22:12
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Имишли" извинился за разгром от "Нефтчи"

Кашкилья взял на себя ответственность за поражение

Ариф Асадов: "Если не прошел через "Нефтчи" - ты неполноценный игрок"
20 Марта 20:13
Азербайджанский футбол

Ариф Асадов: "Если не прошел через "Нефтчи" - ты неполноценный игрок"

Ветеран оценил роль клуба и его значение для азербайджанского футбола

Самое читаемое

Определены все призеры первенства по художественной гимнастике
19 Марта 16:31
Гимнастика

Определены все призеры первенства по художественной гимнастике - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Призовые места заняли представители клуба "Оджаг"
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли"
20 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Бакинцы решили исход встречи уже в первом тайме

Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо
19 Марта 23:26
Дзюдо

Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо

Азербайджан будет представлен 11 дзюдоистами
Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду