22 Марта 2026
RU

Путь к Евро: сборная Азербайджана U-17 объявила заявку на матчи отбора в Болгарии

Азербайджанский футбол
Новости
22 Марта 2026 19:28
Определен окончательный состав юношеской сборной Азербайджана (U-17) для участия во втором раунде отборочного этапа чемпионата Европы. В заявку команды, которая выступит во второй группе Лиги B, вошли 20 футболистов.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках группового этапа наша сборная встретится со сверстниками из Болгарии, Литвы и Мальты. Все матчи группы пройдут в Болгарии.

Состав сборной U-17:

Билал Гаджиев ("Карабах"), Мурад Мурадов ("Зиря"), Камиль Гасанов ("Нефтчи"), Угур Гурбанлы ("Карабах"), Рашад Гюлюшов ("Сабах"), Саттар Тахирзаде ("Марсет", Испания), Атаджан Мамедов ("Марсет", Испания), Мухаммед Чодаров ("Марсет", Испания), Исмаил Сафарли ("Нефтчи"), Амин Рзаев ("Карабах"), Рауль Исагов ("Кяпаз"), Нихад Гусейнзаде ("Сабах"), Муса Мустафаев ("Зиря"), Али Кичибеков ("Туран Товуз"), Ибрагим Халилов ("Сабах"), Самир Шарифов ("Сабах"), Али Баширов ("Карабах"), Камал Зульфиев ("Сумгайыт"), Пюнхан Керимов ("Марсет", Испания), Мурад Гамидов ("Эльверсберг", Германия).

Расписание матчей:

24 марта 17:00.
Болгария (U-17) – Азербайджан (U-17)
Главный судья: Матео Тозан (Словения)
Ассистенты: Юре Ямник (Словения), Дарко Видинич (Северная Македония)
Четвертый судья: Стоянчо Трпчевски (Северная Македония)
Пловдив, стадион "Христо Ботев"

27 марта 13:00.
Литва (U-17) – Азербайджан (U-17)
Главный судья: Озан Эргюн (Турция)
Ассистенты: Мурат Алтан (Турция), Тодор Вуков (Болгария)
Четвертый судья: Георги Стоянов (Болгария)
Пловдив, спорткомплекс имени Николы Штерева — Старика

30 марта 14:00.
Азербайджан (U-17) – Мальта (U-17)
Главный судья: Стоянчо Трпчевски (Северная Македония)
Ассистенты: Дарко Видинич (Северная Македония), Тодор Вуков (Болгария)
Четвертый судья: Георги Стоянов (Болгария)
Пловдив, спорткомплекс имени Николы Штерева — Старика

İdman.Biz

Новости по теме

В Премьер-лиге Азербайджана повторили рекорд сезона
17:50
Азербайджанский футбол

В Премьер-лиге Азербайджана повторили рекорд сезона

"Нефтчи" оформил одну из крупнейших побед чемпионата
"Туран Товуз" в шаге от нового рекорда
17:08
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" в шаге от нового рекорда

Команда повторила свое лучшее достижение в Премьер-лиге
Форвард "Сабаха" повторил достижение узбекского игрока
16:04
Азербайджанский футбол

Форвард "Сабаха" повторил достижение узбекского игрока

Немецкий игорок достиг отметки в 15 голов за сезон

Капитан "Нефтчи" сравнялся с показателем Гурбана Гурбанова
15:23
Азербайджанский футбол

Капитан "Нефтчи" сравнялся с показателем Гурбана Гурбанова

Махмудов достиг отметки в 70 голов

Тренер "Карабаха" увел футболистов с поля
15:03
Азербайджанский футбол

Тренер "Карабаха" увел футболистов с поля

Скандал в матче 21-го тура Лиги резервных команд

Глава академии "Шафа": "Успех команды - заслуга тренеров"
21 Марта 17:46
Азербайджанский футбол

Глава академии "Шафа": "Успех команды - заслуга тренеров"

Надир Набиев о развитии клуба и целях

Самое читаемое

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли"
20 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Бакинцы решили исход встречи уже в первом тайме

Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо
19 Марта 23:26
Дзюдо

Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо

Азербайджан будет представлен 11 дзюдоистами
Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
25-й тур Премьер-лиги: "Сабах" уверенно обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
19 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

25-й тур Премьер-лиги: "Сабах" уверенно обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе Bank Respublika Arena