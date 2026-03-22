Путь к Евро: сборная Азербайджана U-17 объявила заявку на матчи отбора в Болгарии

Определен окончательный состав юношеской сборной Азербайджана (U-17) для участия во втором раунде отборочного этапа чемпионата Европы. В заявку команды, которая выступит во второй группе Лиги B, вошли 20 футболистов.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках группового этапа наша сборная встретится со сверстниками из Болгарии, Литвы и Мальты. Все матчи группы пройдут в Болгарии.

Состав сборной U-17:

Билал Гаджиев ("Карабах"), Мурад Мурадов ("Зиря"), Камиль Гасанов ("Нефтчи"), Угур Гурбанлы ("Карабах"), Рашад Гюлюшов ("Сабах"), Саттар Тахирзаде ("Марсет", Испания), Атаджан Мамедов ("Марсет", Испания), Мухаммед Чодаров ("Марсет", Испания), Исмаил Сафарли ("Нефтчи"), Амин Рзаев ("Карабах"), Рауль Исагов ("Кяпаз"), Нихад Гусейнзаде ("Сабах"), Муса Мустафаев ("Зиря"), Али Кичибеков ("Туран Товуз"), Ибрагим Халилов ("Сабах"), Самир Шарифов ("Сабах"), Али Баширов ("Карабах"), Камал Зульфиев ("Сумгайыт"), Пюнхан Керимов ("Марсет", Испания), Мурад Гамидов ("Эльверсберг", Германия).

Расписание матчей:

24 марта 17:00.

Болгария (U-17) – Азербайджан (U-17)

Главный судья: Матео Тозан (Словения)

Ассистенты: Юре Ямник (Словения), Дарко Видинич (Северная Македония)

Четвертый судья: Стоянчо Трпчевски (Северная Македония)

Пловдив, стадион "Христо Ботев"

27 марта 13:00.

Литва (U-17) – Азербайджан (U-17)

Главный судья: Озан Эргюн (Турция)

Ассистенты: Мурат Алтан (Турция), Тодор Вуков (Болгария)

Четвертый судья: Георги Стоянов (Болгария)

Пловдив, спорткомплекс имени Николы Штерева — Старика

30 марта 14:00.

Азербайджан (U-17) – Мальта (U-17)

Главный судья: Стоянчо Трпчевски (Северная Македония)

Ассистенты: Дарко Видинич (Северная Македония), Тодор Вуков (Болгария)

Четвертый судья: Георги Стоянов (Болгария)

Пловдив, спорткомплекс имени Николы Штерева — Старика