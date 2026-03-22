Нариман Ахундзаде поделился публикацией о дебюте в MLS - ФОТО

Футболист сборной Азербайджана и американского клуба "Коламбус Крю" Нариман Ахундзаде поделился публикацией, посвященной своему дебюту в Major League Soccer (MLS).

Как передает İdman.Biz, 21-летний нападающий вышел на поле на 88-й минуте встречи против "Торонто" в рамках 5-го тура регулярного чемпионата.

Матч завершился победой "Торонто" со счетом 2:1.

Отметим, что Н.Ахундзаде перешел в "Коламбус Крю" из агдамского "Карабаха" в зимнее трансферное окно. Его контракт с клубом MLS рассчитан до лета 2029 года.