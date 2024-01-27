Камбэк "Карабаха", "Сабах" забил победный гол на 90+9-й минуте - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана были сыграны две игры.

Как сообщает İdman.biz, второй игровой день начался в Габале.

«Кяпаз», находящийся в группе аутсайдеров, принял лидера первенства «Карабах» и не смог сохранить победный счет. Команда Адиля Шукурова хоть и открыла счет, но сенсации не случилось. Агдамский клуб забил два гола и одержал решающую победу. Команда Гурбана Гурбанова в девятый раз подряд покинула поле с тремя очками.

В последнем матче дня друг друга экзаменовали столичные клубы. «Зира» принимала «Сабах» в столичном дерби. Команда Рашада Садыхова не смогла сломить сопротивление оставшегося в меньшинстве соперника. Эльвин Джамалов получил красную карточку на 44-й минуте и оставил свою команду в меньшинстве. Несмотря на это, "Сабах" смог дожать соперника, забив победный гол на 90+9-й минуте.

Следует отметить, что тур завершится завтра.

Азербайджанская Премьер-лига

XX раунд

27 января (суббота)

15:00. «Кяпаз» – «Карабах» – 1:2

Голы: Олавале Онануга, 72 - Олавио Жуниньо, 79, Торал Байрамов, 90+6 (п.)

Главный судья: Ниджат Исмаилли

«Кяпаз»: 96. Игорь Родригез, 29. Амиль Юнанов, 7. Эхтирам Шахвердиев, 14. Эльчин Алиджанов, 4. Вусал Масимов, 8. Эльмир Тагиев, 88. Шакир Сеидов, 9. Мате Квирквиа, 78. Егор Хвалько (к ), 24. Олавале Онануга, 21. Мартинс Джуниор

Резервные игроки: 12. Кямран Ибрагимов, 18. Эльгюн Байрамов, 3. Вургун Гусейнов, 10. Турал Рзаев, 99. Али Самадов, 20. Махир Гасанов, 6. Немет Мусаев, 33. Джамал Джафаров, 22. Руфат Ахмедов, 15. Джавад Каримов, 26. Адама Ниане, 91. Латир Фал

Главный тренер: Адиль Шукуров

«Карабах»: 23. Лука Гугешашвили, 20. Ричард Алмейда, 5. Максим Медведев (к), 55. Бадави Гусейнов, 24. Алексей Исаев, 27. Торал Байрамов, 90. Нариман Ахундзаде, 29. Марко Вешович, 17. Хамиду Кейта, 19. Редон Чика, 15. Леандро Андраде

Резервные игроки: 99. Андрей Лунёв, 89. Амин Рамазанов, 30. Аббас Гусейнов, 13. Бахлул Мустафазаде, 44. Эльвин Джафаргулиев, 10. Абдулла Зубир, 7. Ясин Бенсия, 11. Адама Диакаби, 18. Олавио Жуниньо, 2. Матеуш Силва

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

Габалинский городской стадион

17:30. «Зира» – «Сабах» – 0:1

Гол: Софиан Чакла, 90+9

Красная карточка: Эльвин Джамалов, 44.

Главный судья: Рауф Джабаров

«Зира»: 97. Тиаго Силва, 77. Меджал Исаев, 8. Илькин Мурадов, 32. Кисмет Алиев (к), 29. Джейхун Нуриев, 5. Стефан Ака, 9. Владислав Кулач, 4. Руан Ренато, 70. Исса Джибрила, 15. Пьер Зебли, 6. Эльдар Гулиев

Резервные игроки: 41. Анар Назиров, 50. Салим Гашимов, 10. Рахим Садыхов, 21. Гаджиага Гаджилы, 20. Исмаил Ибрагимли, 16. Фуад Байрамов, 66. Парвиз Азадов, 52. Эмиль Байрамов, 44. Дмитриос Чантакиас, 23. Рафаэль Уциг, 28. Аббас Ибрагим, 19. Салифу Сума

Главный тренер: Рашад Садыхов

«Сабах»: 55. Ниджат Мехбалиев, 4. Эльвин Джамалов (к), 17. Теллур Муталлимов, 9. Анатолий Нуриев, 2. Амин Сейдиев, 15. Кристиан да Силва, 24. Маруан Хадуди, 14. Ишак Белфодил, 44. Софиан Чакла, 70. Джесси Секидика, 12. Винсент Тиль

Резервные игроки: 1. Юсиф Иманов, 16. Рустам Самигуллин, 10. Намик Алескеров, 5. Рахман Дашдамиров, 6. Абдулах Хайбулаев, 88. Хаял Алиев, 53. Фахри Мамедли, 18. Давид Волков, 19. Эммануэль Апе, 28. Кахим Пэррис, 27. Ярл Маргарита

Главный тренер: Мурад Мусаев

Стадион спорткомплекса Зира

1 Карабах 20 15 2 3 50-16 47 2 Зира 20 8 6 6 13-11 30 3 Сумгаит 19 8 6 5 20-23 30 4 Нефтчи 19 8 5 6 21-17 29 5 Сабаил 20 7 6 7 27-30 27 6 Араз-Нахчыван 19 7 5 7 21-22 26 7 Сабах 20 7 5 8 27-23 26 8 Туран Товуз 20 7 4 9 33-31 25 9 Кяпаз 20 4 5 11 14-32 17 10 Габала 19 4 2 13 12-33 14

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 14 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7 голов

----------

16:55

Сегодня состоятся две игры в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, второй игровой день начался в Габале.

«Кяпаз», находящийся в группе аутсайдеров, принял лидера чемпионата «Карабах». Одержав 8 побед подряд, команда Гурбана Гурбанова была полна решимости продолжить серию. Ей удалось это сделать, но с очень большим трудом.

В последнем матче дня встретятся бакинские клубы. «Зира» примет «Сабах» в столичном дерби. Команда Рашада Садыхова должна побеждать, чтобы сохранить вторую строчку, а команда Мурада Мусаева должна набирать очки, чтобы продвинуться в турнирной таблице.

Отметим, что тур завершится завтра.

Азербайджанская Премьер-лига

XX раунд

27 января (суббота)

15:00. «Кяпаз» – «Карабах» – 1:2

Голы: Олавале Онануга, 72 - Олавио Жуниньо, 79, Торал Байрамов, 90+6 (п.)

Главный судья: Ниджат Исмаилли

«Кяпаз»: 96. Игорь Родригез, 29. Амиль Юнанов, 7. Эхтирам Шахвердиев, 14. Эльчин Алиджанов, 4. Вусал Масимов, 8. Эльмир Тагиев, 88. Шакир Сеидов, 9. Мате Квирквиа, 78. Егор Хвалько (к ), 24. Олавале Онануга, 21. Мартинс Джуниор

Резервные игроки: 12. Кямран Ибрагимов, 18. Эльгюн Байрамов, 3. Вургун Гусейнов, 10. Турал Рзаев, 99. Али Самедов, 20. Махир Гасанов, 6. Немат Мусаев, 33. Джамал Джафаров, 22. Руфат Ахмедов, 15. Джавад Каримов, 26. Адама Ниане, 91. Латир Фал

Главный тренер: Адиль Шукуров

«Карабах»: 23. Лука Гугешашвили, 20. Ричард Алмейда, 5. Максим Медведев (к), 55. Бадави Гусейнов, 24. Алексей Исаев, 27. Торал Байрамов, 90. Нариман Ахундзаде, 29. Марко Вешович, 17. Хамиду Кейта, 19. Редон Чика, 15. Леандро Андраде

Резервные игроки: 99. Андрей Лунев, 89. Амин Рамазанов, 30. Аббас Гусейнов, 13. Бахлул Мустафазаде, 44. Эльвин Джафаргулиев, 10. Абдулла Зубир, 7. Ясин Бензия, 11. Адама Диакаби, 18. Олавио Жуниньо, 2. Матеуш Силва

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

Габалинский городской стадион

17:30. «Зира» - «Сабах».

Главный судья: Рауф Джабаров

Стадион спорткомплекса Зира

1 Карабах 20 15 2 3 50-16 44 2 Зира 19 8 6 5 13-10 30 3 Сумгаит 19 8 6 5 20-23 30 4 Нефтчи 19 8 5 6 21-17 29 5 Сабаил 20 7 6 7 27-30 27 6 Араз-Нахчыван 19 7 5 7 21-22 26 7 Туран Товуз 20 7 4 9 33-31 25 8 Сабах 19 6 5 8 25-22 23 9 Кяпаз 20 4 5 11 14-32 17 10 Габала 19 4 2 13 12-33 14

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 14 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7 голов

-----------

00:05

Сегодня состоятся две игры в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, второй игровой день начнется в Габале.

«Кяпаз», находящийся в группе аутсайдеров, примет лидера чемпионата «Карабах». Одержав 8 побед подряд, команда Гурбана Гурбанова полна решимости продолжить серию. Команда Адиля Шукурова выступит в надежде на сенсацию.

В последнем матче дня встретятся бакинские клубы. «Зира» примет «Сабах» в столичном дерби. Команда Рашада Садыхова должна побеждать, чтобы сохранить вторую строчку, а команда Мурада Мусаева должна набирать очки, чтобы продвинуться в турнирной таблице.

Отметим, что тур завершится завтра.

Азербайджанская Премьер-лига

XX раунд

27 января (суббота)

15:00. «Кяпаз» — «Карабах».

Главный судья: Ниджат Исмаилли

Габалинский городской стадион

17:30. «Зира» — «Сабах».

Главный судья: Рауф Джабаров

Стадион спорткомплекса Зира

1 Карабах 19 14 2 3 48-15 44 2 Зира 19 8 6 5 13-10 30 3 Сумгаит 19 8 6 5 20-23 30 4 Нефтчи 19 8 5 6 21-17 29 5 Сабаил 20 7 6 7 27-30 27 6 Араз-Нахчыван 19 7 5 7 21-22 26 7 Туран Товуз 20 7 4 9 33-31 25 8 Сабах 19 6 5 8 25-22 23 9 Кяпаз 19 4 5 10 13-30 17 10 Габала 19 4 2 13 12-33 14

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 13 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7 голов

İdman.biz