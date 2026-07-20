Йоханнес Крейдль: "Хотим достойно побороться с "Сабахом"

Вратарь футбольного клуба "КуПС" Йоханнес Крейдль поделился ожиданиями от матча с "Сабахом" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, голкипер высказался на предматчевой пресс-конференции.

"У соперника хорошие футболисты. Мы считаем себя командой, жаждущей победы. Выход в следующий раунд такого важного турнира, как Лига чемпионов, стал бы для нас успехом. "Сабах" - сильная команда, но мы хотим достойно побороться с ней на поле", - сказал Крейдль.

Футболист также остался доволен приемом в Баку.

"Нам очень понравилась ваша страна. К сожалению, у нас нет времени остаться здесь надолго. Условия в отеле и гостеприимство приятно нас впечатлили", - добавил он.

Матч "Сабах" - "КуПС" состоится 21 июля в 20:00 на "Банк Республика Арене".