Махир Эмрели пропустит первые еврокубковые матчи "Ракува"

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели не сыграет за польский "Ракув" в матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций против мальтийской "Валлетты".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, причиной стало позднее оформление контракта 29-летнего нападающего с клубом из Ченстоховы.

Имя Эмрели не было включено в заявку, представленную Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на этот раунд турнира.

Если "Ракув" выйдет в следующий этап, препятствий для участия азербайджанского форварда в еврокубках уже не будет.

Польский клуб арендовал Эмрели у немецкого "Кайзерслаутерна" на один год с правом выкупа.