Определились потенциальные соперники "Карабаха", "Сабаха", "Нефтчи" и "Зиря" - ОБНОВЛЕНО

Сегодня стали известны потенциальные соперники футбольных клубов "Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Зиря" в третьих квалификационных раундах еврокубков.

Как сообщает İdman.Biz, "Зиря" в случае победы над эстонским "Пайде" во втором квалификационном раунде Лиги конференций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) встретится с победителем пары "Санта-Колома" (Андорра) - "Рапид" (Австрия).

"Нефтчи", если пройдет минское "Динамо", сыграет с победителем противостояния "Железничар" (Сербия) - "Брага" (Португалия).

"Карабах" в случае победы над болгарским "ЦСКА" во втором квалификационном раунде Лиги Европы встретится с победителем пары "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

Если агдамский клуб уступит "ЦСКА", то продолжит выступление в Лиге конференций, где его соперником станет проигравший в паре "Динамо" (Киев, Украина) - ПАОК (Греция).

"Сабах" при победе над финским "КуПС" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша).

В случае поражения от "КуПС" бакинский клуб перейдет в Лигу Европы и встретится с проигравшим в паре "Левски" (София, Болгария) - "Университатя Крайова" (Румыния).

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 4-5 и 11 августа. Встречи третьих квалификационных раундов Лиги Европы и Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа.

15:51

Стали известны потенциальные соперники азербайджанских футбольных клубов "Карабах" и "Сабах" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает İdman.Biz, если "Карабах" победит болгарский ЦСКА во втором квалификационном раунде, то на следующем этапе встретится с победителем пары "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

"Сабах" может продолжить еврокубковую кампанию в Лиге Европы в случае поражения от финского "КуПС" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В таком случае бакинский клуб сыграет с проигравшим в противостоянии "Левски" (София, Болгария) - "Университатя Крайова" (Румыния).

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 6 и 13 августа.

14:51

Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает İdman.Biz, стали известны потенциальные соперники представляющего Азербайджан "Сабаха".

Если бакинский клуб пройдет финский "КуПС" во втором квалификационном раунде, то на следующем этапе встретится с победителем пары "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша).

Первый матч "Сабах" проведет на выезде.

Стартовые встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 4-5 августа, ответные матчи - 11 августа.

11:56

Сегодня станут известны потенциальные соперники азербайджанских футбольных клубов в третьем квалификационном раунде еврокубков.

Как сообщает İdman.Biz, первой пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Церемония начнется в 14:00 по бакинскому времени.

"Сабах" будет находиться в корзине несеяных. Во втором квалификационном раунде бакинская команда встретится с финским "КуПС".

Потенциальные соперники "Сабаха":

победитель пары "Ларн" (Северная Ирландия) - "Црвена Звезда" (Сербия);

победитель пары "Тун" (Швейцария) - "Динамо" Загреб (Хорватия);

победитель пары "Иберия" (Грузия) - "Слован" (Словакия);

победитель пары "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша);

победитель пары "Эгнатия" (Албания) - "Целе" (Словения);

победитель пары "Омония" (Кипр) - "Кайрат" (Казахстан).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы начнется в 15:00 по бакинскому времени.

"Карабах" будет находиться в корзине сеяных. Во втором квалификационном раунде агдамский клуб сыграет с болгарским ЦСКА София.

Потенциальные соперники "Карабаха":

победитель пары "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль);

проигравший пары "Штурм" (Австрия) - "Хартс" (Шотландия);

проигравший пары "Фенербахче" (Турция) - "Гурник" (Польша).

В Лиге конференций потенциальных соперников узнают "Нефтчи" и "Зиря". Обе команды будут находиться в корзине несеяных.

Во втором квалификационном раунде "Нефтчи" встретится с минским "Динамо", а "Зиря" сыграет с эстонским "Пайде".

Потенциальные соперники "Нефтчи":

победитель пары "Железничар" (Сербия) - "Брага" (Португалия);

победитель пары "Пакш" (Венгрия) - "Панатинаикос" (Греция);

победитель пары "Лугано" (Швейцария) - "Дукаджини" (Косово);

победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) - "Бейтар" (Израиль).

Потенциальные соперники "Зиря":

победитель пары "Браво" (Словения) - "Шкендия" (Северная Македония);

победитель пары "Санта-Колома" (Андорра) - "Рапид" (Австрия);

победитель пары "Ракув" (Польша) - "Валлетта" (Мальта);

победитель пары "Риека" (Хорватия) - "Дерри Сити" (Ирландия);

победитель пары "Полесье" (Украина) - "Копенгаген" (Дания).

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 4-5 и 11 августа. Встречи Лиги Европы и Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа.